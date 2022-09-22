Події

16:32 22.09.2022

Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes в Українському інституті Америки в Нью-Йорку

3 хв читати

Після успішної виставки у колишньому "Російському домі" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі виставку Russian War Crimes/"Російські воєнні злочини" відкрили в Українському інституті Америки в Нью-Йорку.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Фонду, проєкт, організований Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ, Українським інститутом Америки та Українською асоціацією фотографів, покликаний розповісти світові про жахливу реальність російської агресії проти України.

Виставка є частиною світового проєкту, метою якого є показати світові всі масштаби звірств, які вчинили та продовжують чинити рашисти в Україні, йдеться у пресрелізі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив: "За останні декілька тижнів українські війська звільнили більшу частину Харківської області й те, що вони застали там, налякало весь цивілізований світ. За цей час Комітет міністрів Ради Європи підтримав пропозицію щодо створення міжнародного трибуналу, який судитиме політичне керівництво Росії. Володимир Путін колись сказав, що не допустить іще однієї Сребрениці на Донбасі, але промовчав про свої плани щодо Бучі, Бородянки, Ізюму, Чугуєва та десятків інших місць, де українців убивали за те, що вони народилися українцями".

Бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук сказав, що "багато років брав участь у створенні Бабиного Яру, меморіалу жертвам німецьких звірств, скоєних на цьому місці. Тоді світ сказав "Ніколи знову", але ми бачимо, що відбувається та продовжує відбуватися в Україні".

"Ми маємо розповісти нашу історію голосно, щоб спонукати міжнародну спільноту до підтримки. Дуже засмучує думка, що з моменту показу виставки в Європейському парламенті в Брюсселі лише два тижні тому було скоєно ще більше жахливих злочинів. Ми маємо представити ці злочини такими, якими вони є, щоб міжнародне співтовариство усвідомило, що потрібні суворі санкції, та надсилало більше зброї в Україну. Сподіваємося, ця виставка допоможе показати, від чого ми захищаємось, за що боремося і чому ми маємо перемагати разом. Мистецтво – потужний інструмент, і я знаю, що виставка сприятиме нашій перемозі", – додав Пінчук.

Президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що "ми маємо переконати Захід у воєнних злочинах, скоєних проти України. Ось чому ця виставка така важлива".

Він висловив думку щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду цієї справи. "Ми маємо зміцнити міжнародне право для розслідування відповідальності російської держави та всіх її громадян. Ми маємо йти далі і переконувати дедалі більше країн у цій ідеї", – додав Левітс. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив: "З першого дня вторгнення Росія системно та свідомо скоює воєнні злочини в Україні. Ми маємо справу із геноцидом українського народу. Їх мета – знищити український народ та його націю".

"Ми всі пам'ятаємо Бучу і те, як убивали сім'ї, молодих та старих людей. Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти, транспортні вузли, школи та інфраструктуру. Ці злочини вчиняють не тільки солдати, а й російське керівництво, яке віддає накази атакувати і бомбити наших дітей, наших жінок і чоловіків та розпалювати ненависть проти нашої країни та її народу. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів, щоб правосуддя було досягнуто. Ця виставка є болючим свідченням скоєних воєнних злочинів", – підсумував Шмигаль.

Теги: #виставка #фонд_пінчука

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:23 07.09.2022
Фонд Пінчука в партнерстві з Офісом президента відкрив виставку у Брюсселі про злочини Росії у війні проти України

Фонд Пінчука в партнерстві з Офісом президента відкрив виставку у Брюсселі про злочини Росії у війні проти України

20:54 03.09.2022
К.Тимошенко: Винні у детонації боєприпасу на виставці у Чернігові будуть встановлені та понесуть покарання

К.Тимошенко: Винні у детонації боєприпасу на виставці у Чернігові будуть встановлені та понесуть покарання

14:21 03.09.2022
У Чернігові на виставці здетонував один із боєприпасів, травмувалися діти - ЗМІ

У Чернігові на виставці здетонував один із боєприпасів, травмувалися діти - ЗМІ

11:43 22.07.2022
У Познані відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією, - Резніков

У Познані відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією, - Резніков

19:51 17.07.2022
Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

17:50 07.07.2022
Фонд Пінчука у партнерстві з Офісом президента відкрив виставку у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі про злочини Росії у війні проти України

Фонд Пінчука у партнерстві з Офісом президента відкрив виставку у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі про злочини Росії у війні проти України

08:00 27.06.2022
У понеділок у Варшаві відкриється виставка техніки РФ, знищеної українськими захисниками

У понеділок у Варшаві відкриється виставка техніки РФ, знищеної українськими захисниками

09:58 19.05.2022
Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі, російський дім у Давосі стане Russia War Crimes House

Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі, російський дім у Давосі стане Russia War Crimes House

12:57 08.05.2022
У Києві відкрилася виставка "Україна. Війна в Європі", надалі її представлять в європейських містах

У Києві відкрилася виставка "Україна. Війна в Європі", надалі її представлять в європейських містах

18:22 11.03.2022
Україна візьме участь у MIPIM 22 і проведе захід на підтримку країни

Україна візьме участь у MIPIM 22 і проведе захід на підтримку країни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмін військовополонених між Україною та РФ відбувався одночасно на трьох локаціях - омбудсмен

СБУ викрила плани окупантів щодо залучення дітей до голосування на псевдореферендумі у т. зв. ДНР

Ситуація з інфраструктурою в Ізюмі близька до апокаліптичної – заступник мера

Окупанти перестали випускати чоловіків з окупованої частини Запорізької області – мер Мелітополя

Кількість жертв серед мирних громадян в Ізюмі внаслідок окупації РФ може становити понад тисячу - заступник мера

ОСТАННЄ

Обмін військовополонених між Україною та РФ відбувався одночасно на трьох локаціях - омбудсмен

МЗС України: Наші дії свідчать про прихильність до глобальних зобов'язань України у сфері продовольчої безпеки

Резніков: Нове завдання звільнених у межах обміну українських захисників - пройти реабілітацію та розповісти світові свою історію

ДБР вивчить законність перетину держкордону фігурантами "Віденської тероборони"

СБУ викрила плани окупантів щодо залучення дітей до голосування на псевдореферендумі у т. зв. ДНР

Україна сподівається на якнайшвидше нарощування Євросоюзом військової допомоги Україні та санкційного тиску на РФ - Кулеба

На вулицях деокупованого Куп'янська виявлено авіабомби

Окупанти знову завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади на Харківщині

Ситуація з інфраструктурою в Ізюмі близька до апокаліптичної – заступник мера

Нацагентство держслужби незабаром розпочне роботу над Кодексом публічної служби – голова НАДС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА