Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes в Українському інституті Америки в Нью-Йорку

Після успішної виставки у колишньому "Російському домі" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі виставку Russian War Crimes/"Російські воєнні злочини" відкрили в Українському інституті Америки в Нью-Йорку.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Фонду, проєкт, організований Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ, Українським інститутом Америки та Українською асоціацією фотографів, покликаний розповісти світові про жахливу реальність російської агресії проти України.

Виставка є частиною світового проєкту, метою якого є показати світові всі масштаби звірств, які вчинили та продовжують чинити рашисти в Україні, йдеться у пресрелізі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив: "За останні декілька тижнів українські війська звільнили більшу частину Харківської області й те, що вони застали там, налякало весь цивілізований світ. За цей час Комітет міністрів Ради Європи підтримав пропозицію щодо створення міжнародного трибуналу, який судитиме політичне керівництво Росії. Володимир Путін колись сказав, що не допустить іще однієї Сребрениці на Донбасі, але промовчав про свої плани щодо Бучі, Бородянки, Ізюму, Чугуєва та десятків інших місць, де українців убивали за те, що вони народилися українцями".

Бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук сказав, що "багато років брав участь у створенні Бабиного Яру, меморіалу жертвам німецьких звірств, скоєних на цьому місці. Тоді світ сказав "Ніколи знову", але ми бачимо, що відбувається та продовжує відбуватися в Україні".

"Ми маємо розповісти нашу історію голосно, щоб спонукати міжнародну спільноту до підтримки. Дуже засмучує думка, що з моменту показу виставки в Європейському парламенті в Брюсселі лише два тижні тому було скоєно ще більше жахливих злочинів. Ми маємо представити ці злочини такими, якими вони є, щоб міжнародне співтовариство усвідомило, що потрібні суворі санкції, та надсилало більше зброї в Україну. Сподіваємося, ця виставка допоможе показати, від чого ми захищаємось, за що боремося і чому ми маємо перемагати разом. Мистецтво – потужний інструмент, і я знаю, що виставка сприятиме нашій перемозі", – додав Пінчук.

Президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що "ми маємо переконати Захід у воєнних злочинах, скоєних проти України. Ось чому ця виставка така важлива".

Він висловив думку щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду цієї справи. "Ми маємо зміцнити міжнародне право для розслідування відповідальності російської держави та всіх її громадян. Ми маємо йти далі і переконувати дедалі більше країн у цій ідеї", – додав Левітс. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив: "З першого дня вторгнення Росія системно та свідомо скоює воєнні злочини в Україні. Ми маємо справу із геноцидом українського народу. Їх мета – знищити український народ та його націю".

"Ми всі пам'ятаємо Бучу і те, як убивали сім'ї, молодих та старих людей. Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти, транспортні вузли, школи та інфраструктуру. Ці злочини вчиняють не тільки солдати, а й російське керівництво, яке віддає накази атакувати і бомбити наших дітей, наших жінок і чоловіків та розпалювати ненависть проти нашої країни та її народу. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів, щоб правосуддя було досягнуто. Ця виставка є болючим свідченням скоєних воєнних злочинів", – підсумував Шмигаль.