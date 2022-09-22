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13:41 22.09.2022

Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+"

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Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко ухвалив рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану, повідомляє пресслужба САП.

Наголошується, що Клименко також повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

"Такі рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за результатами проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що керівник САП виявив "численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження".

"Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу", - наголосили в САП.

Там нагадали, що 21 вересня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 жовтня 2021 року про відмову в задоволенні скарги на рішення щодо закриття кримінального провадження.

За результатами розгляду колегія суду частково скасувала ухвалу слідчого судді та закрила провадження за скаргами представників АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Запорізький завод феросплавів" на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження від 24 березня 2017 року.

"САП чекає на повний текст зазначеного рішення суду. Правова позиція суду викладена у повному тексті рішення буде врахована в подальшому здійсненні досудового розслідування та прийнятті рішень у справі. Водночас із цим незаконність і необґрунтованість рішення прокурора щодо закриття цього провадження не викликає в керівника САП жодних сумнівів", - підсумували у прокуратурі.

Теги: #роттердам #клименко #сап

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