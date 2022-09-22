Події

11:01 22.09.2022

Авіація Повітряних сил завдала 15 групових авіаударів, також знищено 5 повітряних цілей окупантів за добу

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Авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала понад 15 групових авіаударів по позиціях російських окупантів на різних напрямках протягом доби 21 вересня, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил у четвер.

"У результаті авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, винищувачі продовжують знищувати російську протиповітряну оборону за допомогою адаптованих до українських літаків американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM та прикривають з повітря ударні групи штурмової та бомбардувальної авіації. "Протирадіолокаційними ракетами HARM уражено близько десяти позицій ППО противника", - повідомили в Повітряних силах.

За добу 21 березня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили чотири безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету "Іскандер-К" російських окупаційних військ.

 

Теги: #війна #пс_зсу

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