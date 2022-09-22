Події

10:45 22.09.2022

На Харківщині на міні підірвалися 3 особи, 1 з них загинула - Синєгубов

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На Харківщині на міні підірвалися 3 особи, 1 з них загинула - Синєгубов

Неподалік с. Гракове Чугуївського району Харківської області під час ремонтних робіт підірвалися на міні три особи, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Підірвалися на міні два співробітники "Харківобленерго" та один співробітник ДСНС. На жаль, один із них загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У пресслужбі Харківської ОВА кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що загиблий - начальник високовольтних ліній електропередач Харківської РЕМ.

За словами Синєгубова, минулої доби ворожих обстрілів зазнали Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський і Харківський райони області. У Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби.

"Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає", - запевнив Синєгубов.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу в області шість осіб були поранені внаслідок обстрілів, п’ять із них (зокрема, 13-річний хлопчик) – у Куп'янському районі, ще одна – у Харківському. Стан дитини медики оцінюють як тяжкий.

Синєгубов також повідомив, що ввечері внаслідок обстрілу Київського району Харкова сталася пожежа й було зруйновано гаражі на території гаражного кооперативу. За його словами, обстріл вівся з РСЗВ. Як пояснили в пресслужбі ОВА, це попередні висновки співробітників ДСНС та військових.

Водночас, за інформацією пресслужби Харківської облпрокуратури, правоохоронці виявили та вилучили металеві уламки ракетного пристрою, які буде направлено для відповідних експертних досліджень.

Заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов повідомив, що на місці обстрілу знайдено уламки ракети з іноземним маркуванням, яке раніше не траплялося.

"На місці знайдено уламки ракети з іноземним маркуванням, фахівці раніше з таким не стикалися", - написав Болвінов у своєму фейсбуці.

 

Теги: #війна #харківська_область

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