Події

10:37 22.09.2022

Верещук закликає мобілізованих російських військовослужбовців здаватися в полон

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Верещук закликає мобілізованих російських військовослужбовців здаватися в полон

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає мобілізованих російських військовослужбовців здаватися в полон українським військовим задля збереження життя.

"Звернення до російських військовослужбовців. Якщо вас мобілізували і ви опинилися на території України, ви можете просто здатися в полон. Так ви збережете найцінніше - своє життя - для себе і для своїх близьких. Це краще, ніж безславна смерть на чужині", - написала Верещук у телеграм-каналі російською мовою.

Вона наголосила, що в полоні їм гарантовано безпеку та гідні умови тримання.

"Згодом вас можуть обміняти на українських полонених. Однак якщо ви не захочете повертатися до Росії, то, згідно з Женевськими конвенціями і за законами України, вас ніхто не передаватиме Росії проти вашої волі. Мир краще, ніж війна", - підсумувала Верещук.

 

Теги: #верещук

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