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19:27 21.09.2022

Байден на Генасамблеї ООН попередив, що ядерна війна не може мати переможців

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Байден на Генасамблеї ООН попередив, що ядерна війна не може мати переможців

Жодна країна не може розраховувати на перемогу у разі ядерної війни, заявив президент США Джо Байден.

"Неможливо здобути перемогу в ядерній війні. І таку війну ніколи не потрібно розв'язувати", - сказав він під час виступу на Генасамблеї ООН.

Байден висловив занепокоєння діями низки країн, що загрожують, на думку США, ядерній безпеці. Зокрема, він звинуватив Росію у "безвідповідальних ядерних погрозах". Також він зазначив, що Китай нарощує ядерний арсенал за повної відсутності прозорості, а Північна Корея розвиває ядерну програму, порушуючи санкції ООН. Президент США попередив, що не допустить появи ядерної зброї в Ірані.

Теги: #війна #байден #ядерна

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