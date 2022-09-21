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11:17 21.09.2022

Деякі з тих, хто рятував культурну спадщину в Ізюмі, не виходять на зв'язок - Ткаченко

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Деякі з тих, хто рятував культурну спадщину в Ізюмі, не виходять на зв'язок - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомляє, що частина жителів м. Ізюма в Харківській області, які рятували культурну спадщину в місті під час окупації, не виходять на зв'язок.

"Повертаюся з Ізюма. 80% міста зруйновано. Дехто з тих, хто рятував культурну спадщину, не виходять на зв'язок", - написав Ткаченко в телеграмі.

За його словами, під час облоги міста в березні Ізюм фактично було перетворено на згарище. "Школа, яка простояла в центрі міста 140 років і витримала Другу світову війну, бібліотека, музична школа – зруйновані повністю… Легше, мабуть, перелічити будинки, які не згоріли, не зруйновані, ніж ті, які сьогодні малопридатні для життя", - написав міністр.

Він повідомив, що працівники Краєзнавчого музею змогли зберегти всю колекцію та експонати, але пошкоджено дах будівлі.

"На відновлення міста потрібно дуже багато зусиль. Життя має сюди повернутися. Привіз громаді українські книжки та щойно надрукований наклад газети "Обрії Ізюмщини". Відновимо українське мовлення. Займатимемося невідкладними потребами консервації та ремонту закладів культури перед зимовим періодом", - заявив Ткаченко.

 

Теги: #ткаченко #ізюм

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