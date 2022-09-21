Події

10:41 21.09.2022

Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

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Російські окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова в ніч на середу, за попередніми даними, з реактивних систем залпового вогню "Смерч", повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Прокурори спільно з поліцейськими здійснюють огляд місць подій і вилучають уламки снарядів - чергові докази військової агресії РФ проти українців", - ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено дах, а також 8-й та 9-й поверхи житлового будинку. Рятувальники допомогли вибратися з-під завалів десятьом мешканцям. Іще один снаряд упав біля житлової дев'ятиповерхівки, пошкоджено технічний поверх. Зазнав поранення чоловік. Також зафіксовано руйнування поблизу одного з об'єктів інфраструктури.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

Теги: #прокуратура #харків #війна

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