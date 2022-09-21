Плани Кремля щодо анексії окупованих територій України спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію - ISW

Плани керівництва РФ анексувати окуповані території на сході та півдні України насамперед націлені на внутрішню аудиторію з надією покращити можливості щодо формування збройних сил, щоб "захистити" окуповану територію, яку буде оголошено російською, зазначається у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 20 вересня.

"Путін і його радники, мабуть, усвідомили, що нинішніх російських сил недостатньо для завоювання України і що зусилля щодо швидкого створення великих збройних сил шляхом добровільної мобілізації не задовольняють вимог російських збройних сил. Тож Путін, імовірно, встановлює правові й інформаційні умови для покращення формування російської армії", - йдеться у зведенні ISW.

Аналітики зазначають, що незаконна анексія розширить внутрішнє юридичне визначення "російської" території відповідно до законодавства РФ, що дасть змогу російським військовим законно й відкрито використовувати призовників, які вже перебувають у російській армії, для ведення бойових дій на сході та півдні України.

"Російське керівництво вже направило в Україну недоучених призовників, що є прямим порушенням російського законодавства, і зіткнулося з негативною реакцією всередині країни... Російське законодавство зазвичай вимагає, щоб призовники пройшли щонайменше 4 місяці навчання перед відправленням за кордон, і президент Росії Володимир Путін неодноразово заперечував, що призовники відправлятимуться в Україну. Анексія могла надати йому юридичну лазівку, яка дозволяє відкрито використовувати призовників для участі в бойових діях", - наголошується у зведенні.

В ISW зазначають, що РФ наразі не розширює, а продовжує скорочувати свої можливості формування нових сил зі знищенням навчальних елементів у бойових діях на території України.

Також аналітики очікують, що російські сили, ймовірно, змушуватимуть, зокрема й фізично, деяких українських чоловіків на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей воювати у складі незаконно створених "добровольчих" загонів проти України, як вони це зробили на раніше окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Путін, імовірно, також має намір шляхом анексії стримувати контрнаступ України, подавши її спроби звільнити окуповану територію як напад на РФ. "Російські офіційні особи та пропагандисти, такі як заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, 20 вересня виступили з розпливчастими попередженнями про те, що вторгнення на територію Росії є злочином; скоєння цього злочину дозволяє використовувати всі засоби самооборони. Кремль, імовірно, має намір цими розпливчатими попередженням посилити українські та глобальні побоювання щодо ядерної ескалації, однак Путін уже відмовився застосовувати будь-які червоні лінії для конкретних територій у відповідь на напади України на анексований Росією Крим, окуповану територію, яку він контролює протягом восьми років і оголошує російською", - наголошується у зведенні.

Тим часом, як зазначають у ISW, українські сили продовжували зривати поточні зусилля РФ щодо відновлення наземних ліній постачання через Дніпро в Херсонській області. Російські сили при цьому націлені на українську гідротехнічну інфраструктуру в Харківській та Луганській областях, а також завдали наземних ударів у Донецькій області та продовжували артилерійські обстріли в Запорізькій області.