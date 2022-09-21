Події

10:11 21.09.2022

Шойгу: В рамках часткової мобілізації призвуть 300 тис. осіб

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Шойгу: В рамках часткової мобілізації призвуть 300 тис. осіб

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що в рамках часткової мобілізації призвуть 300 тис. резервістів.

"Триста тисяч резервістів, яких буде призвано", - сказав міністр в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" (ВДТРК).

Шойгу сказав, що це не буде "одноразова" акція.

"Так збіглося, що в цей самий час, за нашими планами, мали провести мобілізаційні збори. Ви знаєте, раніше збирали на два тижні або когось на більший час для того, щоб відновити навички - водіння техніки, бойової техніки. Тут це збіглося з цією подією, з оголошенням часткової мобілізації. Тому ми планові збори скасовуємо і займатимемося вже частковою мобілізацією", - сказав він.

Теги: #шойгу #мобілізація

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