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09:34 21.09.2022

Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ

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Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ, мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня, на військову службу призиватимуться громадяни, котрі перебувають у запасі.

Під час звернення до громадян РФ він повідомив, що відповідний наказ підписано. Мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня.

"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які перебувають у запасі. І насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - додав Путін.

Теги: #рф #мобілізація

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