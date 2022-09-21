Президент Росії Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ, мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня, на військову службу призиватимуться громадяни, котрі перебувають у запасі.

Під час звернення до громадян РФ він повідомив, що відповідний наказ підписано. Мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня.

"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які перебувають у запасі. І насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - додав Путін.