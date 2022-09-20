Росіяни обстріляли Білопільську громаду, зафіксовано десять вибухів – Сумська ОВА

Російські окупанти обстріляли Білопільську громаду, зафіксовано десять вибухів, пошкоджено щонайменше п'ять будинків мирних жителів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Неспокійно було сьогодні й у прикордонній Білопільській громаді. Росіяни з мінометів обстріляли село Ободи. Всього військові зафіксували 10 вибухів. Пошкоджено щонайменше п'ять будинків мирних жителів - вибито вікна, зруйновано стіни", - написав він у телеграм-каналі.