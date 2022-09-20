Події

19:54 20.09.2022

Ворог завдав удару по Запорізькому району, інформація про постраждалих з'ясовується - ОВА

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Ворог завдав удару по Запорізькому району ракетами С-300, інформація про постраждалих та руйнування з'ясовується, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.
"Ворог завдав удару по Запорізькому району. Села Григорівка, Юліївка, Річне, смт Комишуваха зазнали ракетних атак. І все це протягом останньої години. У Юліївці та Комишувасі по три прильоти. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С-300", - написав він у телеграм-каналі.
Інформація про постраждалих і руйнування з'ясовується.

Теги: #україна #удар #запорізька

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