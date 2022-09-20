Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках і вирішили перекинути в Україну полк із Сирії – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат у результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на бахмутському й авдіївському напрямках, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, розміщеній на сторінці Генерального штабу.

"Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритні вантажні автомобілі з тілами загиблих осіб із 1 армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Кількість уточнюється", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, через невдале проведення заходів прихованої мобілізації військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення про виведення підрозділів 217 парашутно-десантного полку з території Сирії та їх подальшу підготовку до перекидання на територію України.