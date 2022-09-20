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14:29 20.09.2022

Пожертви для армії та постраждалих унаслідок війни робили 81% українців - опитування

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Пожертви для армії та постраждалих унаслідок війни робили 81% українців - опитування

Більшість українців продовжують робити свій внесок у гуманітарну та військову допомогу, незважаючи на численні повідомлення про зниження доходів, втрату роботи, погіршення психологічного та фізичного здоров'я внаслідок війни, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"81% респондентів жертвували гроші на Збройні сили, хоча 95% зазначають, що вони не мають достатнього доходу для комфортного життя. Крім того, 63% жертвували необхідні речі внутрішньо переміщеним особам (ВПО), 60% жертвували гроші на гуманітарну допомогу, а більше половини дали прихисток або допомагали ВПО.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 до 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 510 завершеними інтерв'ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке наразі проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2,2%. Дослідження проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.

Теги: #опитування #кміс #благодійність

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