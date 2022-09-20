Так виглядає страх розгрому - Єрмак про "референдуми" на окупованих територіях

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав заяви про проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях "наївним шантажем погрозами та страшилками".

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - написав він у вівторок у телеграм-каналі.