Події

12:08 20.09.2022

Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися заплисти до тилу підрозділів Сил оборони на святогірському напрямку

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Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися заплисти до тилу підрозділів Сил оборони на святогірському напрямку

Один із підрозділів Державної прикордонної служби, який діє на святогірському напрямку, знищив групу ворожих диверсантів, яка намагалася переплисти річку Сіверський Донець і потрапити до тилу українських військ, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що в результаті обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. "Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег", - підсумували у Держприкордонслужбі.

Теги: #держприкордонслужба #диверсанти

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