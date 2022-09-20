Гендиректор МАГАТЕ вирушить до штаб-квартири ООН для консультацій щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі найближчим часом вирушить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

"Цього тижня генеральний директор вирушить до ООН до Нью-Йорка для консультацій на високому рівні щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС, яка за останні два місяці часто зазнавала артилерійських обстрілів", - повідомило МАГАТЕ.

За словами генерального директора організації, останніми днями на самому заводі обстрілів не було, але вони продовжуються на ширшій території біля заводу.

"У той час, коли ми зосередили увагу на невідкладній необхідності дій щодо запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, встановивши там присутність МАГАТЕ на початку цього місяця, сьогоднішній вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції надто ясно демонструє потенційні небезпеки на інших ядерних об'єктах країни", - заявив Гроссі.

"Будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені", - констатував він.

Як повідомлялося, о 00:20 понеділка російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався лише за 300 м від реакторів, ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-104-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine