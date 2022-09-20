Події

10:03 20.09.2022

Гендиректор МАГАТЕ вирушить до штаб-квартири ООН для консультацій щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС

2 хв читати
Гендиректор МАГАТЕ вирушить до штаб-квартири ООН для консультацій щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі найближчим часом вирушить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

"Цього тижня генеральний директор вирушить до ООН до Нью-Йорка для консультацій на високому рівні щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС, яка за останні два місяці часто зазнавала артилерійських обстрілів", - повідомило МАГАТЕ.

За словами генерального директора організації, останніми днями на самому заводі обстрілів не було, але вони продовжуються на ширшій території біля заводу.

"У той час, коли ми зосередили увагу на невідкладній необхідності дій щодо запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, встановивши там присутність МАГАТЕ на початку цього місяця, сьогоднішній вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції надто ясно демонструє потенційні небезпеки на інших ядерних об'єктах країни", - заявив Гроссі.

"Будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені", - констатував він.

Як повідомлялося, о 00:20 понеділка російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався лише за 300 м від реакторів, ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-104-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #магате #заес #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 17.09.2022
ЗАЕС знову підключено до української енергосистеми основної зовнішньої ЛЕП

ЗАЕС знову підключено до української енергосистеми основної зовнішньої ЛЕП

05:52 17.09.2022
"Енергоатом" доставив на ЗАЕС необхідні запчастини, матеріали та дизельне пальне

"Енергоатом" доставив на ЗАЕС необхідні запчастини, матеріали та дизельне пальне

22:01 16.09.2022
Кулеба: Повернення ЗАЕС під контроль України – єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку і безпеку в Європі

Кулеба: Повернення ЗАЕС під контроль України – єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку і безпеку в Європі

07:07 16.09.2022
Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

Зеленський: Єдине, що може забезпечити виконання резолюції МАГАТЕ щодо ЗАЕС – виведення з неї всіх російських військових

21:59 14.09.2022
Єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення звідти військового та технічного персоналу РФ - Кулеба

Єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення звідти військового та технічного персоналу РФ - Кулеба

15:07 13.09.2022
Глава Міненерго закликав міжнародну наукову спільноту сприяти демілітаризації та деокупації ЗАЕС

Глава Міненерго закликав міжнародну наукову спільноту сприяти демілітаризації та деокупації ЗАЕС

12:57 13.09.2022
Зеленський обговорив ситуацію на ЗАЕС із головою італійського уряду

Зеленський обговорив ситуацію на ЗАЕС із головою італійського уряду

11:19 13.09.2022
Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

18:30 12.09.2022
Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

17:07 12.09.2022
Всесвітня асоціація операторів АЕС підтримує ініціативу МАГАТЕ щодо створення на ЗАЕС зони безпеки

Всесвітня асоціація операторів АЕС підтримує ініціативу МАГАТЕ щодо створення на ЗАЕС зони безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Словенія поставить Україні 28 танків

Ворог випустив по Миколаївщині понад 100 снарядів із РСЗВ та важкої артилерії - ОК "Південь"

ЗСУ знищили альтернативні переправи через Дніпро та баржу з живою силою і технікою окупантів - ОК "Південь"

Трасс оголосить про плани Лондона виділити в 2023 році щонайменше $2,6 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

Російські окупанти за добу втратили близько 160 осіб, 5 безпілотників та літак - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

США не виключають можливості постачання Україні танків, зокрема сучасних - ЗМІ

У лісі Бучанської громади знайшли тіла ще двох закатованих російськими окупантами чоловіків - поліція

Словенія поставить Україні 28 танків

Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися заплисти до тилу підрозділів Сил оборони на святогірському напрямку

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Окупанти вилучили всі українські книги з бібліотек Мелітополя – Центр національного спротиву

Термінове обговорення "приєднання" Луганської і Донецької областей до РФ свідчить про паніку у зв'язку з контрнаступом України - ISW

Ворог випустив по Миколаївщині понад 100 снарядів із РСЗВ та важкої артилерії - ОК "Південь"

ЗСУ знищили альтернативні переправи через Дніпро та баржу з живою силою і технікою окупантів - ОК "Південь"

Трасс оголосить про плани Лондона виділити в 2023 році щонайменше $2,6 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА