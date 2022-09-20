Трасс оголосить про плани Лондона виділити в 2023 році щонайменше $2,6 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

Прем'єр Великої Британії Ліз Трасс заявить під час поїздки цього тижня до США, що Лондон має намір витратити у 2023 році на підтримку України щонайменше $2,6 млрд, повідомляє Financial Times.

"Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року витратить на Україну ту саму суму $2,6 млрд, що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів", - пише видання.

Очікується, що у середу Трасс виступить на Генасамблеї ООН. Також прем'єр запланувала переговори з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

На Даунінг-стріт раніше заявляли, що Велика Британія посідає друге місце у світі за обсягом наданої Україні військової допомоги. Зокрема, нагадує Financial Times, Лондон передав Києву сотні ракет, п'ять систем ППО, 120 бронемашин, десятки тисяч артилерійських снарядів. Також із 2015 року британці навчили 27 тис. українських військовослужбовців.