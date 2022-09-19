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20:36 19.09.2022

Україна в ГА ООН очікує на підтримку створення Міжнародного компенсаційного механізму за завдані Росією збитки

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Українська делегація на Генасамблеї Організацій Об'єднаних Націй вимагатиме від міжнародної спільноти створити Міжнародний трибунал для розслідування злочинів російської агресії, а також міжнародний компенсаційний механізм за збитки, яких завдала Росія Україні своєю неспровокованою війною, заявила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.
За її словами, протягом поточного тижня високого рівня ГА ООН, який відбувається за участю глав держав і дипломатичних відомств і на якому розглядають основні ініціативи країн на наступний рік, а також проголошують основні політичні заяви, більшість із запланованих заходів буде присвячена Україні, а також наслідкам повномасштабної війни, яку розпочала Росія.
"Так, наприклад, сьогодні заплановано захід для членів урядових делегацій, на якому обговорюватимуть питання, пов'язані з грубим порушенням Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні, питання незаконного утримання українців у фільтраційних таборах, депортації українців у депресивні райони РФ, такі як Сибір і Далекий Схід", - сказала Мудра в ефірі національного телемарафону в понеділок.
Вона зазначила, що мета зазначеного заходу - закликати держави "вжити термінових заходів, направлених на засудження дій РФ, зокрема на комітеті ООН з прав людини".
"Україна буде вимагати реальної допомоги, щоб примусити Росію відпустити тих, кого вона незаконно утримує у фільтраційних таборах, і тих, хто був змушений покинути свою країну, та повернути їх додому", - зазначила заступник міністра юстиції.
Мудра також повідомила, що основний захід ГА ООН, присвячений притягненню до відповідальності РФ і її військового та політичного керівництва, відбудеться 22 вересня.
"На ньому буде представлено ініціативи України щодо створення Міжнародного спеціального трибуналу щодо злочинів агресії, міжнародного компенсаційного механізму за збитки, яких завдала Росія цією неспровокованою війною. Також буде надано інформацію щодо розслідування злочинів проти людяності, злочину геноциду та воєнних злочинів як в Україні, так і в Міжнародному кримінальному суді", - розповіла заступник міністра.
Вона додала, що Україна вимагатиме підтримки Організацією Об'єднаних Націй цих ініціатив, а також "рішучих дій, направлених на створення трибуналу та міжнародного компенсаційного механізму".
"Настав момент, коли ООН має довести свою рішучість і мету створення – підтримання міжнародного миру і безпеки, запобігання та усунення загрози миру, придушення актів агресії та інших порушень миру. Ми будемо вимагати від ООН саме виконання мети створення цієї організації", - підсумувала Мудра.

Теги: #трибунал #генасамблея_оон #делегація_україни

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