ФРН передасть Україні ще чотири самохідні гаубиці PzH 2000 з боєкомплектом

Збройні сили ФРН нададуть Україні ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом, повідомляє пресслужба оборонного відомства країни.

"Попри важке матеріальне становище, Бундесвер підтримає Україну, надавши ще чотири самохідні гаубиці PzH 2000 з боєкомплектом", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері.

У ньому уточнюється, що у такий спосіб кількість зазначених систем, поставлених Україні спільно з Нідерландами, досягла 22, 14 з яких – передані Німеччиною.