Події

15:48 19.09.2022

Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

1 хв читати
Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про завершення зачистки та встановлення повного контролю українськими військовослужбовцями над смт Білогорівка Лисичанської об'єднаної територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області.

"Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ", - написав Гайдай у фейсбуці у понеділок.

При цьому він зазначив, що визволення Луганської області буде нелегким. "Нам усім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде набагато важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр Луганської землі буде важка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - написав голова обладміністрації.

Водночас, за його словами, представники українських органів влади готові до відновлення роботи у всіх населених пунктах у міру їх звільнення. "Люди на нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією", - додав Гайдай.

 

 

Теги: #війна #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:10 19.09.2022
Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

14:46 19.09.2022
У Кам'янському районі збито російський безпілотник - ОК "Схід"

У Кам'янському районі збито російський безпілотник - ОК "Схід"

09:30 19.09.2022
Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

22:05 18.09.2022
Затишшя після перемог немає, це підготовка

Затишшя після перемог немає, це підготовка

20:41 18.09.2022
У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

19:18 18.09.2022
Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

19:08 18.09.2022
Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

15:21 18.09.2022
Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

13:37 18.09.2022
Гайдай: У Сватовому "бавовна" у будівлі готелю на старому автовокзалі, де мешкали окупанти

Гайдай: У Сватовому "бавовна" у будівлі готелю на старому автовокзалі, де мешкали окупанти

13:24 18.09.2022
На Луганщині окупанти готуються до оборони та продовжують примусову мобілізацію - голова ОВА

На Луганщині окупанти готуються до оборони та продовжують примусову мобілізацію - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

"МГУ" заявили про звільнення гендиректора ОГТСУ, Макогон вважає рішення диверсією

Видатки на грошове утримання військовослужбовців у серпні зросли на 41,6% – Мінфін

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

Похоронний кортеж Єлизавети II рухається вулицями Лондону, тисячі людей проводжають королеву в останню путь

В Каменском районе сбит российский беспилотник - ВК "Восток"

Унаслідок ДТП за участю маршрутки в Києві постраждали 23 людини - поліція

СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

У КАМ'ЯНСЬКОМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

До Умані для святкування Рош Гашана прибули вже 4 тис. паломників-хасидів

Окупанти викрали та вивезли до РФ понад 5,5 тис. українських дітей - генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА