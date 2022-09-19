Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про завершення зачистки та встановлення повного контролю українськими військовослужбовцями над смт Білогорівка Лисичанської об'єднаної територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області.

"Луганська Білогорівка зачищена і повністю під контролем ЗСУ", - написав Гайдай у фейсбуці у понеділок.

При цьому він зазначив, що визволення Луганської області буде нелегким. "Нам усім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде набагато важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр Луганської землі буде важка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - написав голова обладміністрації.

Водночас, за його словами, представники українських органів влади готові до відновлення роботи у всіх населених пунктах у міру їх звільнення. "Люди на нас чекають. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією", - додав Гайдай.