До Умані для святкування Рош Гашана прибули вже 4 тис. паломників-хасидів

До Умані почали прибувати хасиди для святкування Рош Гашана, повідомляє Об'єднана єврейська община України.

"За даними Об'єднаної єврейської общини України, 4000 хасидів вже прибули до Умані на щорічне паломництво з нагоди Рош Гашана. Від сьогодні розпочинається масовий заїзд до Умані великої кількості паломників-хасидів, які їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - зазначається у повідомленні в понеділок.

У 2022 році Рош Гашана почнуть святкувати ввечері 25 вересня і закінчать увечері 27 вересня.