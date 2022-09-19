Події

13:54 19.09.2022

До Умані для святкування Рош Гашана прибули вже 4 тис. паломників-хасидів

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До Умані для святкування Рош Гашана прибули вже 4 тис. паломників-хасидів

До Умані почали прибувати хасиди для святкування Рош Гашана, повідомляє Об'єднана єврейська община України.

"За даними Об'єднаної єврейської общини України, 4000 хасидів вже прибули до Умані на щорічне паломництво з нагоди Рош Гашана. Від сьогодні розпочинається масовий заїзд до Умані великої кількості паломників-хасидів, які їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - зазначається у повідомленні в понеділок.

 У 2022 році Рош Гашана почнуть святкувати ввечері 25 вересня і закінчать увечері 27 вересня. 

Теги: #рош_га_шана

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