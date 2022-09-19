Події

11:25 19.09.2022

Окупанти викрали та вивезли до РФ понад 5,5 тис. українських дітей - генпрокурор

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Окупанти викрали та вивезли до РФ понад 5,5 тис. українських дітей - генпрокурор

Понад 5 тис. 500 дітей було викрадено та відправлено до РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"На сьогодні в нас… лише 53 чи 55 дітей повернулися до України. Деякі з них зараз перебувають у безпечному місці в Європі. Але кількість, яку ми маємо в Офісі генерального прокурора, - це тисячі й тисячі дітей, щодо яких ми маємо "точні докази того, що їх викрали й насильно відправили до Росії. Ми встановили, що понад 5 тис. 500 дітей було викрадено та відправлено до Росії", - сказав Костін в інтерв'ю у програмі Face The Nation на телеканалі CBS у неділю.

При цьому генпрокурор наголосив, що "викрадення та насильницьке виселення наших дітей… до Росії, звісно, на мій погляд, є елементом потенційного геноциду".

Теги: #діти #викрадення

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