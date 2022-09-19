Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: РФ наражає на небезпеку весь світ, потрібно зупинити її, доки не пізно

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпекою для всього світу обстріл російськими окупантами в ніч на понеділок території Південноукраїнської атомної електростанції в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області та закликав зупинити агресію РФ.

"Уночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна. Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, доки не пізно", - написав Зеленський у телеграмі.

Раніше "Енергоатом" повідомив, що о 00:20 у понеділок російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Потужний вибух стався лише за 300 м від реакторів, ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу, відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.