Події

09:23 19.09.2022

Унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина

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Унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина

Унаслідок обстрілів Білопільської громади Сумської області загинув чоловік, також було пошкоджено місцеву ферму, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопільська громада. Після 16:30 росіяни зі ствольної артилерії, обстріляли село Волфине. Шість прильотів. А з 17:45 до 18 години продовжили обстріл села з міномета, 46 прильотів, 120 мм. Унаслідок обстрілів загинув місцевий житель, чоловік 1940 року народження", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Також голова ОВА повідомив, що "суттєво постраждала місцева ферма. Через обстріли загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджено три колісні трактори, автомобіль ЗІЛ".

Усього за неділю було зафіксовано 52 прильоти.

Теги: #обстріл #сумська_область

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