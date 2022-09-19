Події

09:11 19.09.2022

Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, відомо про одного постраждалого – голова ОВА

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Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району, відомо про одного постраждалого – голова ОВА

Зранку в понеділок агресор завдав іще одного ракетного удару по Запорізькому району та обласному центру, відомо про одного постраждалого, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Зранку ворог здійснив іще один ракетний удар. За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Старух у телеграм-каналі.

Крім цього, "окупант поцілив в одне із сіл Запорізького району. Поки що відомо про одну постраждалу особу".

На місці пригоди працюють відповідні профільні служби.

Раніше ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю, відомо про вісім прильотів, за попередньою інформацією, мішенню стали об'єкти інфраструктури.

Теги: #запорізька #удари

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