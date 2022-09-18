Затишшя після перемог немає, це підготовка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що враження про затишшя після низки перемог - помилкове.

"Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог у нас є певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду (слів – ІФ-У)", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

Зеленський сказав, що в ході нарад, які він проводить щодня, звучать ті самі слова.

"І завжди це час найважливіших для України слів. Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди", - сказав він.

"Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова", - наголосив президент.

Можливо, сказав Зеленський, "зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог у нас є певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати".