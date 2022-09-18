Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за попередньою інформацією, потужний вибух, що пролунав у центрі міста, - "ймовірний результат зачистки ФСБ".

"Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки в центрі міста - ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції", - написав Федоров у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Також мер зазначив, що "Денис Стефанков є одним із 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно".

Раніше Федоров повідомляв, що у Мелітополі пролунав потужний вибух, попередньо в центрі міста спрацювала вибухівка.