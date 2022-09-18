Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби здійснила 20 ударів, підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили російських окупантів та їх опорних пунктів, а також 4 позиції зенітних ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один безпілотний літальний апарат супротивника.

Ракетні війська та артилерія надали вогневого ураження по більш ніж 20 об'єктам ворога, зокрема, по 7 пунктам управління та 9 опорним пунктам і районам зосередження особового складу та військової техніки.

"У зону ураження влучили об'єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів. Сукупні втрати ворога уточнюються", - йдеться у зведенні.