Події

15:09 18.09.2022

Південний захід Японії опинився під владою потужного тайфуну

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Південний захід Японії опинився під владою потужного тайфуну

Потужний тайфун "Нанмадол" обрушився в неділю на південний захід Японії, повідомляє The Japan Times.

За даними видання, влада закликала евакуюватися приблизно 3 млн осіб на півдні острова Кюсю, багато жителів уже перебралися до прихистку.

Метеорологічна служба Японії поширила "спеціальне попередження" для префектур Кагосіма та Міядзакі - там вирують штормові хвилі та ураганні вітри з поривами до 250 км/год. The Japan Times зазначає, що такі попередження публікують лише один раз на декілька десятиліть.

Тисячі домогосподарств залишилися у цих двох префектурах без енергопостачання, у регіоні також перервано залізничне, повітряне та поромне сполучення.

Тайфун "Нанмадол" - вже 14-й цього сезону.

Теги: #тайфун #японія

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