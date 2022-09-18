Південний захід Японії опинився під владою потужного тайфуну
Потужний тайфун "Нанмадол" обрушився в неділю на південний захід Японії, повідомляє The Japan Times.
За даними видання, влада закликала евакуюватися приблизно 3 млн осіб на півдні острова Кюсю, багато жителів уже перебралися до прихистку.
Метеорологічна служба Японії поширила "спеціальне попередження" для префектур Кагосіма та Міядзакі - там вирують штормові хвилі та ураганні вітри з поривами до 250 км/год. The Japan Times зазначає, що такі попередження публікують лише один раз на декілька десятиліть.
Тисячі домогосподарств залишилися у цих двох префектурах без енергопостачання, у регіоні також перервано залізничне, повітряне та поромне сполучення.
Тайфун "Нанмадол" - вже 14-й цього сезону.