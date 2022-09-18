У Миколаєві завершився ремонт водопроводу, протягом дня відновиться централізоване водопостачання

Ремонт водопроводу у Миколаєві завершився. Упродовж дня поступово відновиться централізоване водопостачання, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Бригади "Миколаївводоканалу" завершили ремонтні роботи. Зараз заповнюємо водою всі резервуари, що є в місті. Тому в кожному районі протягом дня поступово відновлюватиметься централізоване водопостачання", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі в неділю вранці.

Як повідомлялося, вранці у суботу у Миколаєві сталася аварія на водопровідній мережі. Очікувалося, що водопостачання буде відновлено до 20.00 суботи.