Події

07:44 18.09.2022

У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

1 хв читати
У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

У Луганській області через серйозні руйнування інфраструктури не вдасться провести опалювальний сезон, навіть за умови деокупації, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом більш ніж чотирьох місяців будинки страждали від обстрілів. Російські війська знищили там практично всю інфраструктуру", - написав він у телеграм-каналі.

Гайдай попередив, що в разі швидкої деокупації області мешканців проситимуть не повертатися надовго до своїх населених пунктів. "Навіть при відновленні теплових котлів відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту в містах, до зими неможливо", - зазначив голова ОВА.

Разом із тим Гайдай нагадав, що евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через Росію та країни Балтії.

 

 

 

Теги: #опалювальний_сезон #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 17.09.2022
Окупанти будують укріплення в Луганській області та готуються до оборони

Окупанти будують укріплення в Луганській області та готуються до оборони

18:18 16.09.2022
Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

14:53 15.09.2022
Влада Львова готується до різних варіантів, щоб пройти опалювальний сезон – віцемер

Влада Львова готується до різних варіантів, щоб пройти опалювальний сезон – віцемер

08:05 14.09.2022
На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет і продовжують вивозити у бік РФ награбоване майно

На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет і продовжують вивозити у бік РФ награбоване майно

11:43 13.09.2022
Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

09:14 12.09.2022
Російські військові спішно залишають Луганщину, переміщуючись углиб області або на територію РФ - Гайдай

Російські військові спішно залишають Луганщину, переміщуючись углиб області або на територію РФ - Гайдай

07:00 11.09.2022
Глава Луганської ОВА Гайдай допустив ймовірне швидке звільнення від окупантів Сватового, Кремінної та Рубіжного

Глава Луганської ОВА Гайдай допустив ймовірне швидке звільнення від окупантів Сватового, Кремінної та Рубіжного

09:07 09.09.2022
У Сєвєродонецьку окупанти не можуть організувати роботу комунальних служб і залучають місцевих мешканців безкоштовно прибирати сміття

У Сєвєродонецьку окупанти не можуть організувати роботу комунальних служб і залучають місцевих мешканців безкоштовно прибирати сміття

08:35 06.09.2022
На тимчасово окупованій території Луганської області силою мобілізованих на заводах і шахтах замінюють вахтовиками з Росії

На тимчасово окупованій території Луганської області силою мобілізованих на заводах і шахтах замінюють вахтовиками з Росії

10:54 05.09.2022
Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині - голова ОВА

Окупанти затопили велику кількість шахт на Луганщині - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

Правоохоронці ексгумували 59 тіл на місці масового поховання під Ізюмом, більшість із ознаками насильницької смерті

Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти вночі обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва

У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

У Миколаєві завершився ремонт водопроводу, протягом дня відновиться централізоване водопостачання

ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

На південному напрямку ЗС України відбили штурм противника, збито 2 БПЛА, знищено 62 окупанти, 5 одиниць бронетехніки та баржа

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 501 вибухонебезпечний предмет

Силовики Киргизії та Таджикистану проводять переговори щодо повного відведення техніки та військовослужбовців від лінії кордону

За добу окупанти обстріляли три громади Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА