У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

У Луганській області через серйозні руйнування інфраструктури не вдасться провести опалювальний сезон, навіть за умови деокупації, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом більш ніж чотирьох місяців будинки страждали від обстрілів. Російські війська знищили там практично всю інфраструктуру", - написав він у телеграм-каналі.

Гайдай попередив, що в разі швидкої деокупації області мешканців проситимуть не повертатися надовго до своїх населених пунктів. "Навіть при відновленні теплових котлів відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту в містах, до зими неможливо", - зазначив голова ОВА.

Разом із тим Гайдай нагадав, що евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через Росію та країни Балтії.