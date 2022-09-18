На південному напрямку ЗС України відбили штурм противника, збито 2 БПЛА, знищено 62 окупанти, 5 одиниць бронетехніки та баржа

На південному напрямку ЗСУ за добу відбито штурм російських окупантів, знищено 62 військових, 5 одиниць бронетехніки, збито 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня та потоплено баржу, повідомили у ОК "Південь" у ніч на неділю.

"Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак, не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи. Знов силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводив штурмові дії, але успіху не мав, втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, відступив", – йдеться у зведенні на фейсбуці.

Також повідомляється, що протягом дня ворог продовжував активну аеророзвідку, ракетно-артилерійські обстріли та завдав 12 авіаударів по позиціям ЗСУ та територіальним громадам уздовж лінії фронту.

"Нашою авіацією нанесено 3️ удари по ворогу, знищено 2️ безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань", – зазначили в ОК.

Українські військові уточнили, що було забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів та передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. "В результаті у окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку", – уточнили в інформації.

Загалом за добу в ОК підтвердили втрати ворога - 62 окупанти і 5 одиниць броньованої техніки.

Зазначається, що у Чорному морі шторм змусив мінімізувати корабельне угруповання ворога до 6 одиниць. Вони, як і раніше, ховаються уздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні залишено один корабель-носій 8 "Калібрів" та 3 великі десантні кораблі.