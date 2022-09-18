Три людини загинули в результаті зіткнення двох невеликих літаків у США

Два невеликі літаки зіткнулися в повітрі неподалік Денвера (американський штат Колорадо), в результаті чого загинули троє людей, повідомило агентство Associated Press (AP) із посиланням на місцеву владу.

Тіла двох людей виявили серед уламків двомісного літака Sonex Xenos, тіло ще одного загиблого - в уламках літака Cessna 172. Літаки, як повідомила Національна рада з безпеки на транспорті в твіттері, зіткнулися в районі Лонгмонта, приблизно за 50 км на північ від Денвера.

Інформація про загиблих не розголошується, розпочато розслідування причин та обставин інциденту.