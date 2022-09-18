Події

07:09 18.09.2022

Три людини загинули в результаті зіткнення двох невеликих літаків у США

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Два невеликі літаки зіткнулися в повітрі неподалік Денвера (американський штат Колорадо), в результаті чого загинули троє людей, повідомило агентство Associated Press (AP) із посиланням на місцеву владу.

Тіла двох людей виявили серед уламків двомісного літака Sonex Xenos, тіло ще одного загиблого - в уламках літака Cessna 172. Літаки, як повідомила Національна рада з безпеки на транспорті в твіттері, зіткнулися в районі Лонгмонта, приблизно за 50 км на північ від Денвера.

Інформація про загиблих не розголошується, розпочато розслідування причин та обставин інциденту.

 

 

Теги: #сша #жертви #літаки #зіткнення

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