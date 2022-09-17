У Миколаєві триває ремонт водопроводу, комунальники працюватимуть і вночі

У Миколаєві продовжуються ремонтні роботи з відновлення водопровідної мережі, що постраждала внаслідок аварії, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Бригади "Миколаївводоканалу" продовжують ремонт мережі. Вони працюватимуть і вночі, щоб якнайшвидше подати воду мешканцям міста", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вранці у суботу у Миколаєві сталася аварія на водопровідній мережі. Очікувалося, що водопостачання буде відновлено до 20:00.