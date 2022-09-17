Українські бійці не допустили проникнення до тилу російської ДРГ поблизу Нововознесенського

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася поринути у тил українських підрозділів у Херсонській області, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Під покровом ночі ворожа диверсійно-розвідувальна група в районі звільненого Нововознесенського намагалася проникнути в тил наших підрозділів. Група була виявлена і після стрілецького бою з втратами відійшла назад", - зазначається у повідомленні у соцмережі фейсбук.

Зазначається, що в Чорному морі зберігає активність вороже корабельне угруповання, зокрема, 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 ракетами "Калібр".

"Ймовірність ракетних ударів та обстрілів південних регіонів залишається дуже високою. Не нехтуйте правилами безпеки, дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні під час поводження з підозрілими та небезпечними предметами", - закликали в командуванні.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=481622596940255