Події

19:41 17.09.2022

Українські бійці не допустили проникнення до тилу російської ДРГ поблизу Нововознесенського

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Українські бійці не допустили проникнення до тилу російської ДРГ поблизу Нововознесенського

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася поринути у тил українських підрозділів у Херсонській області, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Під покровом ночі ворожа диверсійно-розвідувальна група в районі звільненого Нововознесенського намагалася проникнути в тил наших підрозділів. Група була виявлена і після стрілецького бою з втратами відійшла назад", - зазначається у повідомленні у соцмережі фейсбук.

Зазначається, що в Чорному морі зберігає активність вороже корабельне угруповання, зокрема, 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 ракетами "Калібр".

"Ймовірність ракетних ударів та обстрілів південних регіонів залишається дуже високою. Не нехтуйте правилами безпеки, дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні  під час поводження з підозрілими та небезпечними предметами", - закликали в командуванні.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=481622596940255

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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