Порошенко передав українській армії шість безпілотників

П'ятий президент України Петро Порошенко передав військовослужбовцям два комплекси сучасних безпілотних літальних апаратів у рамках проєту "Очі Арти". До комплексів входять шість безпілотників та три станції, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Ще два дні тому вони пливли через Середземне море. Наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони в нас тут", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що для навчання операторів роботі з новими безпілотниками буде розгорнуто навчальну програму "Очі Арти".

"Проведено перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче", – наголосив Порошенко.

У партії нагадали, що у серпні Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" домовилися з виробниками щодо програми поставок в українську армію безпілотників H10 Poseidon Mk II. Безпілотники мають дальність роботи до 150 км, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідки та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п'ятий Президент.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним", - пояснив Порошенко.

Перший комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ, куплений Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", надійшов до ЗСУ наприкінці липня.