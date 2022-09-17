СБУ затримала в Миколаєві російського агента, який фіксував позиції ЗСУ

Контррозвідка СБУ запобігла спробам військової розвідки ворога отримати закриту інформацію про позиції Сил оборони України на південному напрямку, в результаті спецоперації в Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.

"За даними слідства, зрадником виявився житель обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Тож він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка завербувала його після початку повномасштабного вторгнення для розвідувально-підривної діяльності", - зазначено в повідомленні.

Для фіксації військових об'єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного автомобіля. Зібрані матеріали передавав ворогові з використанням месенджерів.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили, встановили місцезнаходження та затримали російського агента.

Наразі йому повідомлено про підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.