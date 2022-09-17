Події

11:49 17.09.2022

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 389 дітей

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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 389 дітей

Станом на ранок 17 вересня понад 1145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 389 дітей загинули та понад 756 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській областях – 26.

"14 вересня у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула родина з двома доньками 8 та 12 років", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток. Також під час фіксації злочинів, скоєних окупантами на території м. Ізюма Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім'ї з двома дівчатками 5 та 8 років.

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом Святогірська Краматорського району Донецької області дістав тілесних ушкоджень 17-річний підліток. 16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами Харкова отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

Теги: #діти #війна

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