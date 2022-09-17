Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок – К.Тимошенко

Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, ремонтні роботи з дамбою тривають, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Кривий Ріг. На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається на всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, ліквідовано. Тривають ремонтні роботи з дамбою, але це вже не впливає на безпеку людей. Незабаром завершимо роботи і з нею", - написав він у телеграм-каналі.