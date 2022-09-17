Події

06:52 17.09.2022

За добу українські військові знищили 33 окупанти, 13 одиниць техніки

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За добу українські військові знищили 33 окупанти, 13 одиниць техніки

Минулої доби п'ятниці українські захисники знищили 33 людини особового складу агресора, 13 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Підтверджені втрати ворога встановлені на позначці: 33 рашисти, 2 танки, 152-мм гаубиця "Мста-Б", 120 мм мобільний міномет, 9 одиниць автобронетехніки. Решта – дорозвідується", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що авіація Повітряних сил України завдала 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, зокрема уражено зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур'ївки, пункт управління безпосередньо в Херсоні станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці і альтернативна понтонна переправа поблизу Садового.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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