Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

Українських військовослужбовців, чиї тіла виявили в одному із місць масових поховань в Ізюмі, катували перед убивством, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Є також місце, де були виявлені тіла військовослужбовців-українців. У нас уже є свідчення... Я вже переконався особисто... Хлопців перед убивством катували: зав'язані руки мотузками за спиною. І швидше за все їх перед цим катували і після цього вбивали впритул", - сказав він на брифінгу у п'ятницю на Харківщині.

При цьому він не виключає, що буде виявлено й інші схожі поховання.

"Ви побачите дуже велике поховання цивільного населення. Наприклад, там є цілі сім'ї", - додав омбудсмен.