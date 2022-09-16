Кабмін доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади провести до 31 жовтня функціональний аудит

Кабінет Міністрів доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади провести до 31 жовтня функціональний аудит.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, доручено міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади (крім тих, що здійснюють свою діяльність у сфері національної безпеки та оборони) провести до 31 жовтня 2022 року функціональний аудит відповідно до Методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади в умовах воєнного стану, затвердженої наказом Національного агентства з питань державної служби.

Також доручено забезпечити проведення функціонального аудиту територіальними органами (крім тих, що розташовані на тимчасово окупованій РФ території).