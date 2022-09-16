Росіяни завдали удару по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, рятувальники й аварійні служби ліквідовують наслідки - ОВА

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу є серйозні руйнування гідротехнічних споруд, рятувальники й аварійні служби вже ліквідовують наслідки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники й аварійні служби вже ліквідовують наслідки прильотів. Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор…" – написав він у телеграм-каналі.