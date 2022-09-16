В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

Ускладнення погодних умов очікується у більшості областей України у неділю, 18 вересня, повідомляє Укрогідрометцентр у п'ятницю.

"У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с; уночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (I рівень небезпеки, жовтий); у Карпатах сильний дощ із мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - ідеться у повідомленні.

На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.