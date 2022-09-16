Події

12:09 16.09.2022

В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

1 хв читати
В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

Ускладнення погодних умов очікується у більшості областей України у неділю, 18 вересня, повідомляє Укрогідрометцентр у п'ятницю.

"У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с; уночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (I рівень небезпеки, жовтий); у Карпатах сильний дощ із мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - ідеться у повідомленні.

На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.

Теги: #погода #погіршення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 16.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

14:32 15.09.2022
В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

12:55 14.09.2022
Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

12:09 13.09.2022
Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

16:12 12.09.2022
У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

12:39 12.09.2022
В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

12:46 11.09.2022
Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

10:57 09.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

13:27 08.09.2022
Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

11:14 08.09.2022
У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДТП у Бродах, що забрала чотири життя, сталася за участю військової техніки – ДБР

Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

Правоохоронці викрили нардепа Деркача на держзраді та незаконному збагаченні, його оголошено в розшук

Окупанти за добу втратили в Україні близько 200 військових, сім артсистем і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

ОСТАННЄ

Рівень води в Дністрі й Тисі підніметься приблизно на 1 м без негативних наслідків – ДСНС

Берлін виділить нову допомогу українцям, які пережили голокост – ЗМІ

Бельгія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого входитимуть кулемети та боєприпаси - міністр оборони

Окупанти на Херсонщині тікають на лівий берег Дніпра на вкрадених моторних човнах - ГУР

У ЦЕНТРІ ХЕРСОНА ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ДТП у Бродах, що забрала чотири життя, сталася за участю військової техніки – ДБР

Російські окупанти вночі завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому, одна людина загинула, п'ятеро поранені

Окупанти зміцнюють позиції на сході України, але ЗСУ продовжують контрнаступ – ISW

Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

Правоохоронці викрили нардепа Деркача на держзраді та незаконному збагаченні, його оголошено в розшук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА