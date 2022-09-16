Бельгія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого входитимуть кулемети та боєприпаси - міністр оборони

Федеральний уряд Бельгії схвалить у п'ятницю надання нового пакета військової допомоги Україні для протистояння військовій агресії Росії, повідомила в інтерв'ю газеті L'Echo бельгійський міністр оборони Людівін Дедондер.

Міністр заявила, що після вже наданої Києву військової допомоги на 45 млн євро цього разу Бельгія виділить пакет на 12 млн євро, що передбачатиме постачання великокаліберних кулеметів і боєприпасів.

"Ми також направимо нелетальні матеріали для зими, каски, запасне спорядження, обладнання для спостереження. На початку 2023 року ми поставимо карети швидкої допомоги та вантажівки для медичних цілей", - пояснила Дедондер.

Вона зазначила, що Бельгія готова надати допомогу в морському та наземному розмінуванні. Для цього було проведено навчання українських військовослужбовців.

Бельгія прийняла у своїх медичних закладах 45 поранених на фронті та важкохворих українців, додала глава бельгійського оборонного відомства.