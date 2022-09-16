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09:59 16.09.2022

Окупанти за добу втратили в Україні близько 200 військових, сім артсистем і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу втратили в Україні близько 200 військових, сім артсистем і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 200 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 16 вересня сягнули близько 54 тис. 50 осіб, повідомляють у фейсбуці Збройні сили України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні шість танків і вісім бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення – 2199 та 4690 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено сім артилерійських систем окупантів, одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), один засіб протиповітряної оборони (ППО), 28 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та одну одиницю спецтехніки, збито один гелікоптер.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1302 артсистеми, 312 РСЗВ, 168 засобів ППО, 3550 автомобілів і автоцистерн, 121 одиницю спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 250 літаків і 216 гелікоптерів, збито 908 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 233 крилаті ракети.

"Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та донецькому напрямках", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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