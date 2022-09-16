Події

08:57 16.09.2022

Вночі окупанти завдали удару по Золочеву на Харківщині, попередньо - постраждалих немає

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Вночі окупанти завдали удару по Золочеву на Харківщині, попередньо - постраждалих немає

У ніч проти п'ятниці російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Золочеву Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Золочів близько 3:30 ночі 2 ракети окупантів влучили в асфальт неподалік навчального закладу. У будівлі вибиті вікна. Попередньо – без втрат", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, нічних ракетних ударів зазнали два райони Харкова. У Слобідському районі ракета вдарила в землю поряд із 2-поверховим житловим будинком. У результаті легкі поранення отримали 4 особи, серед них двоє дітей (5 і 17 років). Будинок частково пошкоджено, зруйновано 5 гаражів, згоріло авто. У Київському районі ракета влучила до одноповерхової нежитлової будівлі. Ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби масованих ворожих обстрілів зазнали нещодавно звільнені населені пункти у Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах області. В результаті в Куп'янському районі було поранено 10 людей, зокрема двоє дітей (12 і 13 років). Ще одна жінка зазнала поранень в Ізюмському районі, і одна – у Харківському. У результаті обстрілу було пошкоджено будинки.

Джерело: https://t.me/synegubov/4250

 

 

Теги: #обстріли #харківщина

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