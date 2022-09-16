Військовий комітет НАТО проведе в Естонії конференцію, вперше запрошені Фінляндія та Швеція

У Таллінні 16-18 вересня відбудеться конференція Військового комітету НАТО, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн альянсу.

Головуватиме на конференції голова комітету адмірал Роб Бауер, повідомили у головному штабі Сил оборони Естонії.

Командувачі обговорять стратегічні завдання альянсу, реалізацію рішень Мадридського саміту НАТО зі стримування та оборони. Крім того, будуть розглянуті поточні операції, місії та діяльність альянсу, зокрема його місії в Іраку (NMI) та Косово (KFOR).

Вперше до участі у роботі конференції запрошено командувачів сил оборони Фінляндії та Швеції. Ці країни готуються стати членами альянсу.

На відкритті конференції виступить президент Естонії Алар Каріс.

Військовий комітет збирається двічі на рік на нараду глав оборонних відомств у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а щорічно в одній із союзних країн проводиться конференція. Він обговорює операції, місії та поточну діяльність НАТО, розробляє на основі консенсусу військові рекомендації Північноатлантичній раді про те, як НАТО може краще вирішувати глобальні виклики безпеки.